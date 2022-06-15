Тайсон Фьюри назвал гонорар, ради которого возобновит карьеру

Британский боксёр, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри рассказал, в каком случае будет готов возобновить карьеру. По словам Фьюри, он это сделает в случае получения предложения на £ 500 млн.



«Даже сумма в 200 миллионов фунтов стерлингов меня не соблазнит. Это примерно половина от того, что я хотел бы получить за возвращение на ринг. Пожалуй, я скажу, что меня устроит полмиллиарда. И я не шучу. Хотите, чтобы я возобновил карьеру, — придётся заплатить полмиллиарда», — приводит слова Фьюри talkSPORT.



Напомним, Тайсон объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: