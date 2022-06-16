Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Украинский чемпион Bellator Амосов анонсировал возвращение в октагон

Украинский чемпион Bellator Амосов анонсировал возвращение в октагон
Комментарии

Первый в истории Украины чемпион Bellator в полусреднем весе, непобеждённый Ярослав Амосов сообщил о намерении вернуться к боям.

«Вернулся в офис. Скоро вернусь в октагон», – написал Амосов в социальной сети.

Свой предыдущий бой украинский боец смешанных боевых искусств в полусредней весовой категории провёл 11 июня 2021 года. Амосов единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму, став чемпионом Bellator. В активе 28-летнего украинца 26 побед и ни одного поражения.

Ранее Амосов принял решение не покидать Украину и отказался проводить поединок с британским бойцом Майклом Пейджем, который был запланирован на 13 мая. Ярославу в этом противостоянии предстояло провести защиту пояса. Его заменил американец Логан Сторли.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022