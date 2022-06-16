Украинский чемпион Bellator Амосов анонсировал возвращение в октагон

Первый в истории Украины чемпион Bellator в полусреднем весе, непобеждённый Ярослав Амосов сообщил о намерении вернуться к боям.



«Вернулся в офис. Скоро вернусь в октагон», – написал Амосов в социальной сети.



Свой предыдущий бой украинский боец смешанных боевых искусств в полусредней весовой категории провёл 11 июня 2021 года. Амосов единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму, став чемпионом Bellator. В активе 28-летнего украинца 26 побед и ни одного поражения.

Ранее Амосов принял решение не покидать Украину и отказался проводить поединок с британским бойцом Майклом Пейджем, который был запланирован на 13 мая. Ярославу в этом противостоянии предстояло провести защиту пояса. Его заменил американец Логан Сторли.