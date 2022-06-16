Украинский чемпион Bellator Амосов анонсировал возвращение в октагон
Поделиться
Первый в истории Украины чемпион Bellator в полусреднем весе, непобеждённый Ярослав Амосов сообщил о намерении вернуться к боям.
«Вернулся в офис. Скоро вернусь в октагон», – написал Амосов в социальной сети.
Свой предыдущий бой украинский боец смешанных боевых искусств в полусредней весовой категории провёл 11 июня 2021 года. Амосов единогласным решением судей одолел бразильца Дугласа Лиму, став чемпионом Bellator. В активе 28-летнего украинца 26 побед и ни одного поражения.
Ранее Амосов принял решение не покидать Украину и отказался проводить поединок с британским бойцом Майклом Пейджем, который был запланирован на 13 мая. Ярославу в этом противостоянии предстояло провести защиту пояса. Его заменил американец Логан Сторли.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
18:54
-
18:24
-
18:09
-
17:44
-
17:00
-
16:29
-
16:20
-
16:14
-
15:44
-
15:39
-
14:46
-
14:27
-
14:08
-
14:00
-
12:55
-
12:48
-
12:30
-
11:39
-
10:51
-
10:39
-
09:57
-
09:36
-
08:54
-
08:38
-
08:26
-
06:42
-
01:45
-
01:12
-
00:56
-
00:19
-
00:12
-
00:11
- 15 июня 2022
-
23:02
-
22:41
-
22:04
Партнерский контент