Джон Джонс обратился к Иржи Прохазке после победы чеха в титульнике UFC
Поделиться
Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс поздравил чешского бойца Иржи Прохазку с победой над бразильцем Гловером Тейшейрой в рамках турнира UFC 275 в Сингапуре.
«Поздравляю, чемпион!» – кратко написал Джонс в соцсетях.
В минувший уикенд в главном поединке турнира UFC 275 в Сингапуре второй номер дивизиона Прохазка дрался с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой. На последней минуте пятого раунда бразилец проиграл чешскому бойцу удушающим приёмом.
Джон Джонс – американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе и самый молодой чемпион за всю историю организации. За четыре года боец провёл восемь успешных защит титула.
Комментарии
- 16 июня 2022
-
22:00
-
21:25
-
21:13
-
21:02
-
20:00
-
19:57
-
18:54
-
18:24
-
18:09
-
17:44
-
17:00
-
16:29
-
16:20
-
16:14
-
15:44
-
15:39
-
14:46
-
14:27
-
14:08
-
14:00
-
12:55
-
12:48
-
12:30
-
11:39
-
10:51
-
10:39
-
09:57
-
09:36
-
08:54
-
08:38
-
08:26
-
06:42
-
01:45
-
01:12
-
00:56
Партнерский контент