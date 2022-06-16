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Джон Джонс обратился к Иржи Прохазке после победы чеха в титульнике UFC

Джон Джонс обратился к Иржи Прохазке после победы чеха в титульнике UFC
Иржи Прохазка против Гловера Тейшейры
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе американец Джон Джонс поздравил чешского бойца Иржи Прохазку с победой над бразильцем Гловером Тейшейрой в рамках турнира UFC 275 в Сингапуре.

«Поздравляю, чемпион!» – кратко написал Джонс в соцсетях.

В минувший уикенд в главном поединке турнира UFC 275 в Сингапуре второй номер дивизиона Прохазка дрался с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Гловером Тейшейрой. На последней минуте пятого раунда бразилец проиграл чешскому бойцу удушающим приёмом.

Джон Джонс – американский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC. Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе и самый молодой чемпион за всю историю организации. За четыре года боец провёл восемь успешных защит титула.

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