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В Top Rank сообщили, кто станет соперником победителя пары Бетербиев — Смит-младший

В Top Rank сообщили, кто станет соперником победителя пары Бетербиев — Смит-младший
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Известный промоутер Боб Арум сообщил, что победитель поединка Артур Бетербиев — Джо Смит встретится с Энтони Ярдом.

«Ярд будет следующим соперником. Если Бетербиев одержит победу, то бой с Энтони будет проведён в Великобритании. Если же выиграет Смит, то, возможно, его команда захочет перенести этот поединок в Нью-Йорк. В любом случае это ещё будет обсуждаться», — приводит слова Арума BoxingScene.

Бой Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего состоится в ночь с 18 на 19 июня. На кону будут стоять три чемпионских пояса: титулы WBC и IBF, которые принадлежат Бетербиеву, и пояс WBO Смита.

Обязательный претендент на титул WBO Энтони Ярд намерен до конца года встретиться с победителем этого поединка.

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