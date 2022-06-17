В Top Rank сообщили, кто станет соперником победителя пары Бетербиев — Смит-младший

Известный промоутер Боб Арум сообщил, что победитель поединка Артур Бетербиев — Джо Смит встретится с Энтони Ярдом.



«Ярд будет следующим соперником. Если Бетербиев одержит победу, то бой с Энтони будет проведён в Великобритании. Если же выиграет Смит, то, возможно, его команда захочет перенести этот поединок в Нью-Йорк. В любом случае это ещё будет обсуждаться», — приводит слова Арума BoxingScene.



Бой Артура Бетербиева и Джо Смита-младшего состоится в ночь с 18 на 19 июня. На кону будут стоять три чемпионских пояса: титулы WBC и IBF, которые принадлежат Бетербиеву, и пояс WBO Смита.



Обязательный претендент на титул WBO Энтони Ярд намерен до конца года встретиться с победителем этого поединка.