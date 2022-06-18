Гилберт Бёрнс заключил новый контракт с UFC
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Боец UFC в полусредней весовой категории Гилберт Бёрнс подписал новое соглашение с компанией.
Детали сделки не оглашаются. Однако на основании заявления 35-летнего бразильца можно сделать вывод, что по новому контракту Бёрнс проведёт ещё как минимум несколько боёв.
«Я только что подписал новый контракт на несколько боёв с UFC. Спасибо Дане Уайту и Шону Шелби за заботу обо мне. Я в ожидании следующего соперника. Многие люди думают разные гадости об UFC, но без UFC и Даны Уайта меня бы здесь не было. Спасибо, Али Абдель-Азиз, мой брат, ты лучший», – написал Бёрнс в социальных сетях.
Недавно бразильский боец заявлял, что хочет подписать новый контракт с UFC с условием, что все его бои будут длиться пять раундов, независимо от места на карде.
Новость по темеБёрнс рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой
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