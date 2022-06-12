Бёрнс рассказал, с кем бы хотел провести следующий бой

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе бразилец Гилберт Бёрнс заявил, что хотел бы провести следующий бой с Хорхе Масвидалем.



«Я хотел бы получить большой бой. Я хочу подраться с Масвидалем. Думаю, это тот бой, который устроит UFC. Я уважаю Хорхе, этот парень имеет за плечами более 50 поединков, у него невероятные нокауты, он дрался даже на улице. Я верю, что мы можем устроить шоу, а я смогу выбить из него всё дерьмо. Как я сказал, я уважаю его, но всё равно верю, что побью Хорхе. Но в чём я точно уверен — что мы устроим шоу», — рассказал Бёрнс в интервью YouTube-каналу MMA Underground.



В последнем поединке Гилберт Бёрнс встречался со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым. Бой состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.