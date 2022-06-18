Полный кард UFC on ESPN 37: Каттар — Эмметт, Исмагулов — Кутателадзе и другие бои

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт. В основном карде сразится также россиянин Дамир Исмагулов. Ему будет противостоять шведско-грузинский боец Гурам Кутателадзе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.



Основной кард:



Келвин Каттар — Джош Эмметт

Дональд Серроне — Джо Лозон

Кевин Холланд — Тим Минс

Хоакин Бакли — Альберт Дураев

Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

Джулиан Маркес — Грегори Родригес



Предварительный кард:



Тони Келли — Адриан Янез

Жасмин Ясудавичюс — Наталия Силва

Курт Макджи — Джереми Уэллс

Дэнни Чавес — Рикардо Рамос

Глория де Паула — Мария Оливейра

Коди Стаманн — Эдди Вайнленд

Фил Хоус — Дерон Уинн

Кайл Докос — Роман Долидзе.