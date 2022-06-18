Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Полный кард UFC on ESPN 37: Каттар — Эмметт, Исмагулов — Кутателадзе и другие бои

Полный кард UFC on ESPN 37: Каттар — Эмметт, Исмагулов — Кутателадзе и другие бои
Комментарии

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт. В основном карде сразится также россиянин Дамир Исмагулов. Ему будет противостоять шведско-грузинский боец Гурам Кутателадзе.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

Основной кард:

Келвин Каттар — Джош Эмметт
Дональд Серроне — Джо Лозон
Кевин Холланд — Тим Минс
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес

Предварительный кард:

Тони Келли — Адриан Янез
Жасмин Ясудавичюс — Наталия Силва
Курт Макджи — Джереми Уэллс
Дэнни Чавес — Рикардо Рамос
Глория де Паула — Мария Оливейра
Коди Стаманн — Эдди Вайнленд
Фил Хоус — Дерон Уинн
Кайл Докос — Роман Долидзе.

Новость по теме
Взвешивание UFC on ESPN 37: Каттар тяжелее Эмметта, Исмагулов легче Кутателадзе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022