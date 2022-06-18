Лозон снялся с боя против Серонне. Ранее он сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт. В со-главном бою должны были встретиться Дональд Серонне и Джо Лозон, однако поединок не состоится из-за проблем с левой ногой у Лозона, сообщает MMA Fighting.



Накануне Лозон сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес, а на дуэль взглядов не пришёл. По информации источника, спортсмен отказался из-за судорог левой ноги.



Напомним, этот бой должен был состояться ещё в мае на UFC 274. Однако тогда снялся с боя Серонне из-за болезни.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.



Основной кард:



Келвин Каттар — Джош Эмметт

Кевин Холланд — Тим Минс

Хоакин Бакли — Альберт Дураев

Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе

Джулиан Маркес — Грегори Родригес



Предварительный кард:



Тони Келли — Адриан Янез

Жасмин Ясудавичюс — Наталия Силва

Курт Макджи — Джереми Уэллс

Дэнни Чавес — Рикардо Рамос

Глория де Паула — Мария Оливейра

Коди Стаманн — Эдди Вайнленд

Фил Хоус — Дерон Уинн

Кайл Докос — Роман Долидзе.