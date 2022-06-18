Лозон снялся с боя против Серонне. Ранее он сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт. В со-главном бою должны были встретиться Дональд Серонне и Джо Лозон, однако поединок не состоится из-за проблем с левой ногой у Лозона, сообщает MMA Fighting.
Накануне Лозон сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес, а на дуэль взглядов не пришёл. По информации источника, спортсмен отказался из-за судорог левой ноги.
Напомним, этот бой должен был состояться ещё в мае на UFC 274. Однако тогда снялся с боя Серонне из-за болезни.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.
Основной кард:
Келвин Каттар — Джош Эмметт
Кевин Холланд — Тим Минс
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес
Предварительный кард:
Тони Келли — Адриан Янез
Жасмин Ясудавичюс — Наталия Силва
Курт Макджи — Джереми Уэллс
Дэнни Чавес — Рикардо Рамос
Глория де Паула — Мария Оливейра
Коди Стаманн — Эдди Вайнленд
Фил Хоус — Дерон Уинн
Кайл Докос — Роман Долидзе.
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