Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Лозон снялся с боя против Серонне. Ранее он сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес

Лозон снялся с боя против Серонне. Ранее он сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес
Комментарии

В ночь с 18 на 19 июня мск в Техасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 37. В главном событии спортивного шоу встретятся американские бойцы Келвин Каттар и Джош Эмметт. В со-главном бою должны были встретиться Дональд Серонне и Джо Лозон, однако поединок не состоится из-за проблем с левой ногой у Лозона, сообщает MMA Fighting.

Накануне Лозон сбрил волосы и бороду, чтобы уложиться в вес, а на дуэль взглядов не пришёл. По информации источника, спортсмен отказался из-за судорог левой ноги.

Напомним, этот бой должен был состояться ещё в мае на UFC 274. Однако тогда снялся с боя Серонне из-за болезни.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом спортивного мероприятия.

Основной кард:

Келвин Каттар — Джош Эмметт
Кевин Холланд — Тим Минс
Хоакин Бакли — Альберт Дураев
Дамир Исмагулов — Гурам Кутателадзе
Джулиан Маркес — Грегори Родригес

Предварительный кард:

Тони Келли — Адриан Янез
Жасмин Ясудавичюс — Наталия Силва
Курт Макджи — Джереми Уэллс
Дэнни Чавес — Рикардо Рамос
Глория де Паула — Мария Оливейра
Коди Стаманн — Эдди Вайнленд
Фил Хоус — Дерон Уинн
Кайл Докос — Роман Долидзе.

Новость по теме
Полный кард UFC on ESPN 37: Каттар — Эмметт, Исмагулов — Кутателадзе и другие бои
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022