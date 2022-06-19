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Алексей Тищенко рассказал, почему не хочет видеть бой Бетербиев — Бивол

Алексей Тищенко рассказал, почему не хочет видеть бой Бетербиев — Бивол
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко поделился ожиданиями от возможного боя между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Напомним, что два россиянина сейчас владеют всеми ключевыми титулами в полутяжёлом весе. У Бетербиева три чемпионских пояса, у Бивола — один.

«Сложно сказать, кто здесь фаворит. Наверное, 50 на 50. Тем более, учитывая победу Дмитрия в бою с Канело. Перед тем боем я отдавал предпочтение Альваресу, но Бивол приятно удивил. Теперь я не решусь сказать, кто победит в бою Бивол — Бетербиев. Ну а вообще мне не хотелось бы, чтобы они встречались в ринге. Пусть у России будет побольше чемпионов», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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