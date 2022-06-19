Александр Усик и Энтони Джошуа прокомментировали официальный анонс реванша

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе, украинец Александр Усик и его соперник, британец Энтони Джошуа прокомментировали официальный анонс своего реванша, который состоится 20 августа в Джедде (Саудовская Аравия).

«Что за поездка на американских горках! Мой двенадцатый бой за звание чемпиона мира в супертяжёлом весе. Я завоевал титул, объединил пояса, завоевал ещё один, потом всё потерял. А затем стал двукратным объединённым чемпионом мира. И сейчас я узнал дату, когда стану трёхкратным чемпионом. Что за возможность!» – приводит слова Джошуа издание BoxingScene.

«У меня есть цель, и с Божьей помощью я выполню свою миссию», – сказал Усик.

Напомним, первая встреча бойцов состоялась в сентябре в городе Тоттенхэм (Великобритания). Тогда Усик, будучи аутсайдером у букмекеров, победил Джошуа единогласным решением судей (117-112, 115-113, 116-112).