Майк Тайсон оценил вклад Джейка Пола в популяризацию бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о блогере Джейке Поле.
«Он очень талантливый парень, стоит отдать ему должное. Он побеждает, а значит, у него есть определённые навыки. И он делает многое для бокса. Каждый раз, когда этот парень выходит на ринг, за ним наблюдают 70 миллионов человек. Даже у чемпионов мира нет такой фан-базы. Его вклад в бокс огромен. Он помогает людям зарабатывать больше. Не понимаю, почему люди его так не любят?» — сказал Майк Тайсон в эфире «Шоу Джимми Киммела».
На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. В 1982 году Тайсон стал национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе.
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