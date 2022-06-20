Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Майк Тайсон оценил вклад Джейка Пола в популяризацию бокса

Майк Тайсон оценил вклад Джейка Пола в популяризацию бокса
Комментарии

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон поделился мнением о блогере Джейке Поле.

«Он очень талантливый парень, стоит отдать ему должное. Он побеждает, а значит, у него есть определённые навыки. И он делает многое для бокса. Каждый раз, когда этот парень выходит на ринг, за ним наблюдают 70 миллионов человек. Даже у чемпионов мира нет такой фан-базы. Его вклад в бокс огромен. Он помогает людям зарабатывать больше. Не понимаю, почему люди его так не любят?» — сказал Майк Тайсон в эфире «Шоу Джимми Киммела».

На счету 55-летнего Тайсона 58 боёв в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся. В 1982 году Тайсон стал национальным олимпийским чемпионом США по боксу среди юниоров в первом тяжёлом весе.

Новость по теме
Тайсон — о бое с Полом: если драться, то в этом году
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022