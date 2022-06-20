Фото: комментатор UFC Джо Роган пошутил над Байденом, упавшим с велосипеда
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Звёздный комментатор бойцовской лиги UFC и стендап-комик Джо Роган опубликовал в социальных сетях шуточную фотографию с президентом США Джо Байденом, ранее прилюдно упавшим с велосипеда.
Роган использовал популярный мем с собой, берущим интервью у людей (и не только) в самых невообразимых ситуациях.
Фото: из личного архива Джо Рогана
Ранее в эфире своего подкаста комментатор UFC заявил, что действующий обладатель титула организации в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджэмейн Стерлинг (21-3) победил в реванше с российским экс-чемпионом Петром Яном (16-3). Напомним, поединок, состоявшийся в начале апреля в штате Флорида (США), продлился все отведённые пять раундов, по итогам которых Стерлинг одержал победу раздельным решением судей.
Новость по темеДжо Роган: Стерлинг определённо выиграл бой с Яном
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