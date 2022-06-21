Джо Смит объяснил своё быстрое поражение от Артура Бетербиева

32-летний американский боксёр Джо Смит-младший высказался по поводу поражения в бою с россиянином Артуром Бетербиевым.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить всех, кто поддерживает меня и мою карьеру, мне нравится бороться за каждого из вас. Прошедшие выходные прошли не так, как планировалось, так как я потерял концентрацию во время боя. Я допустил ошибку, которая привела к тому, что я получил хороший удар и потерял равновесие, от которого не смог оправиться. Никаких оправданий, я должен был сделать глубокий вдох, расслабиться и вернуться к боксу. Я просто хотел драться, что привело меня в те же ловушки.
Я бы с удовольствием принёс домой все титулы для вас всех. Собираюсь взять небольшую паузу, чтобы решить, что ждёт меня в будущем», — написал Смит в своих социальных сетях.
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