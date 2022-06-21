Тренер Бетербиева — о поединке с Усиком: если не ошибаюсь, Александр падал в каждом их бою

Марк Рэмси, тренер чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе, россиянина Артура Бетербиева поделился мыслями о возможном бое своего подопечного с чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, украинцем Александром Усиком.



«Не знаю, состоится ли этот поединок, потому что Усик поднялся в супертяжёлый вес, а Артур, возможно, будет выступать в первом тяжёлом или полутяжёлом весе. Посмотрим.

Я не говорю «нет». Я видел три боя, которые у них были. Артур выиграл первый поединок, Усик выиграл в двух других. Если не ошибаюсь, Усик падал в каждом их бою. Это непростой вызов, ведь все знают, насколько хорош Александр. Но сейчас многие начинают понимать, насколько хорош и Артур. Возможно, мы увидим этот бой», — сказал Рэмси в интервью на канале FightHype.com в YouTube.

Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем: