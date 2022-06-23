Чимаев помог Херманссону подготовиться к бою с Тиллом
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Шведский боец Джек Херманссон разместил несколько публикаций в своих социальных сетях, из которых стало ясно, что он готовится к предстоящему поединку с Дарреном Тиллом вместе с Хамзатом Чимаевым.
Примечательно, что именно Тилл тренировался с Хамзатом Чимаевым для его недавнего боя с Гилбертом Бёрнсом на UFC 273.
Джек Херманссон последний раз выступал в феврале этого года, проиграв Шону Стрикленду раздельным решением. Этому поражению предшествовала победа единогласным решением над Эдменом Шахбазяном в мае 2021 года.
Что касается Даррена Тилла, то уроженец Ливерпуля проиграл четыре из пяти последних поединков, причём единственную победу за это время он одержал над Келвином Гастелумом раздельным решением судей.
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