Чимаев помог Херманссону подготовиться к бою с Тиллом

Шведский боец Джек Херманссон разместил несколько публикаций в своих социальных сетях, из которых стало ясно, что он готовится к предстоящему поединку с Дарреном Тиллом вместе с Хамзатом Чимаевым.

Примечательно, что именно Тилл тренировался с Хамзатом Чимаевым для его недавнего боя с Гилбертом Бёрнсом на UFC 273.

Джек Херманссон последний раз выступал в феврале этого года, проиграв Шону Стрикленду раздельным решением. Этому поражению предшествовала победа единогласным решением над Эдменом Шахбазяном в мае 2021 года.



Что касается Даррена Тилла, то уроженец Ливерпуля проиграл четыре из пяти последних поединков, причём единственную победу за это время он одержал над Келвином Гастелумом раздельным решением судей.