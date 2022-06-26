Мокаев поддержал Морозова перед боем с бразильцем Пэйва на UFC Вегас 57

21-летний британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев поддержал 33-летнего представителя Казахстана Сергея Морозова перед поединком с бразильцем Раулианом Пэйва на турнире UFC Вегас 57 в предварительном карде.

«Вперёд Морозов! У этого человека чистое сердце, желаю ему уверенной победы», — гласит публикация Мокаева в «Твиттере».

Напомним, Морозов в последнем бою, прошедшем на турнире UFC 271 в феврале этого года, уступил техническим сабмишеном другому бразильцу – 37-летнему Дугласу де Андраде. Всего на счету Сергея 18 побед в ММА при пяти поражениях.

В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).

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