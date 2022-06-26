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Умар Нурмагомедов начал разминку перед выходом в октагон на UFC Вегас 57

Умар Нурмагомедов начал разминку перед выходом в октагон на UFC Вегас 57
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Российский боец UFC Умар Нурмагомедов начал разминку перед выходом в октагон на турнире UFC Вегас 57. Россиянину предстоит бой с американцем Нэйтом Манессом.

Публикация доступна в телеграм-канале UFC Russia.

Напомним, Умар Нурмагомедов встретится с Манессом в бою в рамках главного карда турнира. Российский боец провёл в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения, два из них – в UFC и оба завершились досрочно. Для американца этот бой станет четвёртым в UFC, ранее он потерпел лишь одно поражение за карьеру, одержав 16 побед.

В главном событии UFC Вегас 57 встретятся Арман Царукян (№11 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матеуш Гамрот (№12). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№10 рейтинга).

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