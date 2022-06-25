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UFC: Царукян — Гамрот, где смотреть бои Умара Нурмагомедова, Шавката Рахмонова и Сергея Морозова, онлайн-трансляция

UFC Vegas 57: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE
Игорь Брагин
UFC: Царукян — Гамрот, где смотреть бой
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Российско-казахстанский десант штурмует лучшую лигу мира. Главные подробности турнира с нашими парнями — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

В ночь с 25 на 26 июня на арене APEX UFC в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Вегас 57. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию бойцовского вечера в главном событии которого встретятся Арман Царукян (№ 15 рейтинга лёгкого дивизиона) и Матэуш Гамрот (№ 10). В соглавном бою казахстанская звезда Шавкат Рахмонов (№ 12 полусреднего веса) встретится с Нилом Магни (№ 10 рейтинга). В основном карде проведёт третий поединок в UFC брат Хабиба Нурмагомедова Умар. Его соперником станет американец Натан Манесс. В предварительном карде выступит ещё один представитель Казахстана — Сергей Морозов.

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Где смотреть турнир UFC Fight Night: Царукян — Гамрот Полный кард турнира UFC Fight Night: Царукян — Гамрот
Live Игорь Брагин

Умар Нурмагомедов: я готов к бойцам из топ-15

«Думаю, что готов к этим парням, и я хочу двигаться вперёд. Если мне дадут топ-15, я готов. Я знаю это. Могу конкурировать с этими ребятами. Но не уверен в том, на какой позиции окажусь после этого боя», — сказал брат Хабиба на пресс-конференции.

08:17 Игорь Брагин

Шавкат Рахмонов: я — будущий чемпион UFC

«Нил Магни станет для меня очередной хорошей проверкой. Я готов показать, что я лучше, чем он. Лучше всех в этом дивизионе. Что касается досрочной победы, то я не ставлю перед собой такую цель. Если он допустит ошибку, я воспользуюсь этим шансом. Как отношусь к вниманию, которое сейчас мне уделяют как потенциальному претенденту на титул? Так я – будущий чемпион UFC», — заявил Шавкат на пресс-конференции перед боем.

08:17 Игорь Брагин

Царукян: буду претендентом на титул после боя с Гамротом

«Я великолепно себя чувствую, очень взволнован в преддверии боя. Это мой первый мейн-ивент, и я счастлив быть здесь. Мне всё нравится, это было моей мечтой с того момента, как я попал в UFC. После этого боя для меня всё должно измениться. Обо мне будут говорить все вокруг. Я буду претендентом на титул после этого боя. Надеюсь, что покажу хороший бой и сумею финишировать Гамрота. В дивизионе полно парней, которые сливаются с боя со мной. После этого поединка у них не будет больше шансов на это», — сказал Царукян на пресс-конференции перед боем с Гамротом.

08:17 Игорь Брагин

Любимчик Казахстана — Номад («Кочевник» — прозвище Рахмонова) не проигрывал ни разу. Более того, все его поединки заканчивались досрочными победами. Но мдеального рекорда могло и не быть. В карьере каждого бойца самое сложное — не гоступиться на старте. У Шавката был бой, в котором он чудом выстоял и забрал победу. Случилось это в мае 2018 года, когда нынешний чемпион Eagle FC в среднем весе Фаридун Одилов, ка кникто другой был близок к тому, чтобы финишировать Рахмонова.

Рассказываем, как это было:

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08:16 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC Fight Night: Царукян — Гамрот

Посмотреть трансляцию турнира с боем Шавката Рахмонова и Нила Мэгни можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах Матч Боец и Матч ТВ.

08:15 Игорь Брагин

Соперник Умара Нурмагомедова — американец Натан Манесс. «Беспредел» провёл 15 боёв (из них 3 — в UFC) и потерпел лишь одно поражение. Натан разносторонний боец, обладающий нокаутирующей мощью и базовыми навыками борьбы. Хорошее испытание для Умара, которому пора пробиваться в топ-10 легчайшего дивизиона.

08:15 Игорь Брагин

Брат Хабиба Нурмагомедова Умар провёл за полтора года пока лишь два поединка в UFC. И оба закончил удушающим приёмом. Первым от питомца гнезда Абдулманапа пострадал казахстанец Сергей Морозов, который также примет участие в предстоящем турнире, а вторым — американец Брайан Келлер. Умар идёт на серии из 14 побед, не зная горечи поражений.

08:15 Игорь Брагин

Царукян жаждет взять реванш у Махачева

«У меня нет никакой злости и агрессии, только спортивный интерес. Конечно, мне интересен поединок с Махачевым.

Если после этого боя мне дадут Ислама, я буду очень рад. Ему нужен поединок, который приведёт его к титулу», — сказал Царукян на YouTube-канале Hustle MMA.

08:14 Игорь Брагин

Когда состоится бой Нейт Манесс — Умар Нурмагомедов

Турнир UFC Fight Night с главным боем Арман Царукян — Матеуш Гамрот состоится на арене UFC APEX, Лас-Вегас (штат Невада, США) в ночь на 26 июня по московскому времени. Умар Нурмагомедов выйдет в октагон ориентировочно в 05:30 мск, а главное событие начнётся не ранее 07:15.

08:14 Игорь Брагин

Уроженец Хабаровска Арман Царукян провёл в UFC уже 6 боёв, в пяти из них одержав победы. А своё первое и единственное поражение в лучшей лиге мира он потерпел в дебютном поединке против Ислама Махачева. И сейчас Ахалкалакетс видит перед собой две цели: титул и Махачев. Причём, всё идёт к тому, что обе эти цели в опредеённый момент сойдутся в одной точке.

08:12 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Fight Night: Царукян — Гамрот

Основной кард

  • Арман Царукян (№ 11) — Матеуш Гамрот (№ 12) — лёгкий вес;
  • Нил Мэгни (№ 10) — Шавкат Рахмонов (№ 15) — Полусредний вес;
  • Джош Парисян — Алан Баду — тяжёлый вес;
  • Тиаго Мойзес — Кристос Гиагос — лёгкий вес;
  • Нейт Манесс — Умар Нурмагомедов — легчайший вес;
  • Крис Кёртис — Родолфо — Виейра — средний вес.

Предварительный кард

  • Карлос Олберг — Тафон Нчукви — полутяжёлый вес;
  • Шайилан Нурданбек — Тиджей Браун — полулёгкий вес;
  • Раулиан Пэйва — Сергей Морозов — легчайший вес;
  • Джейпи Байс — Коди Дарден — науилегчайший вес;
  • Брайэн Келлехер — Марио Баутиста — легчайший вес;
  • Ванесса Демопулос — Джин Ю Фрей — женский минимальный вес.
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