UFC Vegas 57: Царукян — Гамрот. Арман устроил потасовку, поляка пришлось оттаскивать. LIVE

Царукян: буду претендентом на титул после боя с Гамротом

«Я великолепно себя чувствую, очень взволнован в преддверии боя. Это мой первый мейн-ивент, и я счастлив быть здесь. Мне всё нравится, это было моей мечтой с того момента, как я попал в UFC. После этого боя для меня всё должно измениться. Обо мне будут говорить все вокруг. Я буду претендентом на титул после этого боя. Надеюсь, что покажу хороший бой и сумею финишировать Гамрота. В дивизионе полно парней, которые сливаются с боя со мной. После этого поединка у них не будет больше шансов на это», — сказал Царукян на пресс-конференции перед боем с Гамротом.