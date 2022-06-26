Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: я выиграл три раунда. Не знаю, что думали судьи

Царукян: я выиграл три раунда. Не знаю, что думали судьи
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился эмоциями после поражения в главном бою турнира UFC Вегас 57 от соперника из Польши Матеуша Гамрота.

«Не знаю, что произошло. Я провёл хороший лагерь… Должен был драться лучше, знаю свои возможности. Это был мой первый пятираундовый бой. Буду работать над моими ошибками. Извиняюсь перед своими болельщиками, моими земляками из Армении. Думаю, я всё равно выиграл этот бой — я выиграл три раунда. Не знаю, что думали судьи. Я вернусь, я ещё молод. Не могу проигрывать, знаю, что я лучше», – сказал Царукян после боя.

Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто ранее сумел нанести ему поражение в UFC, был соотечественник, Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы, не считая этого боя.

Армянскую звезду UFC вырубили за 30 секунд. Царукяна трясло после падения Армянскую звезду UFC вырубили за 30 секунд. Царукяна трясло после падения
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022