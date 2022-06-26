Царукян: я выиграл три раунда. Не знаю, что думали судьи

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился эмоциями после поражения в главном бою турнира UFC Вегас 57 от соперника из Польши Матеуша Гамрота.



«Не знаю, что произошло. Я провёл хороший лагерь… Должен был драться лучше, знаю свои возможности. Это был мой первый пятираундовый бой. Буду работать над моими ошибками. Извиняюсь перед своими болельщиками, моими земляками из Армении. Думаю, я всё равно выиграл этот бой — я выиграл три раунда. Не знаю, что думали судьи. Я вернусь, я ещё молод. Не могу проигрывать, знаю, что я лучше», – сказал Царукян после боя.



Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто ранее сумел нанести ему поражение в UFC, был соотечественник, Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы, не считая этого боя.