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Появились судейские записки поединка Царукяна и Гамрота в UFC

Появились судейские записки поединка Царукяна и Гамрота в UFC
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В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» на турнире UFC Вегас 57 состоялся главный бой основного карда, в котором сошлись представители лёгкой весовой категории – 25-летний Арман Царукян из России и 31-летний поляк Матеуш Гамрот. Поединок завершился победой Гамрота решением судей.

Появились судейские карточки поединка:

Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто сумел нанести ему поражение в UFC, был соотечественник Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он побеждал трижды.

Ранее в рамках главного карда российский боец Умар Нурмагомедов победил американца Нейтона Манессома единогласным решением судей.

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