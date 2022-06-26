Шавкат Рахмонов заявил, что готов подраться с другим непобеждённым бойцом UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов выразил готовность провести поединок с непобеждённым американским бойцом Шоном Брэди. Об этом в своих социальных сетях рассказал Алекс Бехунин.



Напомним, в ночь с 25 на 26 июня мск Рахмонов проводил бой на турнире UFC Вегас 57. В рамках соглавного поединка спортивного шоу он встречался с представителем США Нилом Магни. Шавкат добыл победу с помощью сабмишена во втором раунде.



До этого противостояния казахстанский боец провёл 15 поединков на профессиональном уровне, каждый из которых заканчивался досрочными победами. Магни праздновал победы 26 раз, а девять схваток закончились его поражениями.

В главном бою UFC Вегас 57 россиянин Арман Царукян уступил поляку Матеушу Гамроту решением судей.