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UFC Fight Night 208: Царукян – Гамрот, Шавкат Рахмонов – Нил Магни, результат боя, удушение, видео

Кумир Казахстана втоптал американца в канвас. Рекордсмен UFC просил у Номада пощады. Видео
Евгений Нарижный
UFC Fight Night 208
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Шавкат Рахмонов доказал, что его нужно бояться даже Камару Усману.

В ночь с 25 на 26 июня в Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялся турнир UFC Fight Night 208, в главном поединке которого Арман Царукян провёл поединок с Матеушом Гамротом. А в со-главном событии вечера Шавкат Рахмонов встретился с Нилом Магни, 10-м номером рейтинга полусредневесов.

Шавкат замыкает топ-15, поэтому бой с Магни для него – хорошая возможность быстро пробиться в десятку. Рахмонова вовсю сравнивают с Чимаевым – казахстанец ворвался в UFC с трёх досрочных побед, а всего в его карьере 15 поединков, все закончились для Шавката успешно и не дошли до решения судей. Его соперник – рекордсмен полусреднего веса UFC по победам и лучший во всём промоушене по выигранным поединкам решениями.

Шавкат Рахмонов и Нил Магни

Шавкат Рахмонов и Нил Магни

Фото: Getty Images

Первый раунд начался с лоу-киков от Магни. Шавкат поймал соперника на одном из ударов и повалил на землю, где занял доминирующую позицию. В партере Шавкат пробовал выйти в фулл-маунт, но не вышло – зато получилось несколько раз попасть Нилу по голове мощными ударами. Магни оборонялся апкиками, но это не помешало Шавкату выйти в гард, а затем на болевой приём. Скручивание пятки не удалось, а Магни в ответ и сам попробовал поймать Рахмонова. Раунд закончился после удара казахстанца локтем – в целом он точно забрал первый отрезок.

Начало второй пятиминутки прошло в стойке. После лёгкого обмена выстрелами Шавкат и Нил встретились в клинче, откуда всё же свалились на настил. Рахмонов уверенно контролировал Магни в партере и не давал сопернику сделать лишних движений. В середине раунда он чуть не вышел за спину, но американец вовремя опомнился и не отдал позицию.

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Шавкат в течение всего раунда искал способы финишировать оппонента в партере, но Магни умело оборонялся. Но американца хватило лишь на два раунда – за три секунды до конца пятиминутки казахстанец поймал Магни в гильотину, и Нилу пришлось вытаскивать руку, чтобы постучать.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в телеграм-канале UFC Russia.

Шавкат одержал 16-ю победу – по восемь удушениями и нокаутами. Благодаря этой победе боец из Казахстана войдёт в топ-10 и сможет претендовать на топовых соперников. Следующим может стать Стивен Томпсон – Рахмонов уже вызвал Вандербоя в интервью с Майклом Биспингом.

В случае уверенной победы над соперником уровня Томпсона Шавкат вполне сможет претендовать на бой с кем-то из топ-3 – не исключено, что этим соперником станет Хамзат Чимаев. Возможно, именно поединок Чимаева и Рахмонова сейчас самый ожидаемый в полусреднем весе.

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