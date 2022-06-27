Хабиб высказался по поводу боёв Адесанья-Каннонье и Холлоуэй-Волкановски

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что Исраэль Адесанья и Александр Волкановски смогут защитить свои титулы в ближайших боях.

«Адесанья-Каннонье, я думаю, это будет близкий бой, но Адесанья на шаг опережает Каннонье, если мы говорим о классе. Он быстрее Каннонье, точнее в ударах руками и ногами, и у него больше опыта. Я думаю, 70 на 30 Адесанья победит в этом поединке.



Что касается поединка Холлоуэй-Волкановски, честно говоря, Волкановски меня очень впечатлил своими последними выступлениями. Мне нравится Макс Холлоуэй, ничего личного, но я думаю, Волкановски защитит свой титул. У них примерно сопоставимый опыт, но Волкановски чаще дерется, и я думаю, что он, как и Адесанья, защитит свой чемпионский пояс», — сказал Нурмагомедов в интервью UFC Russia.