«Отличный заряд на день». Александр Емельяненко опубликовал видео с утренней пробежки

40-летний российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в своём телеграм-канале опубликовал видео, на котором продемонстрировал видео с утренней пробежки.
«Всем доброе утро. 3 км и 3 раунда по 5 минут раскидались. Отличный заряд на день», — гласит подпись Александра к опубликованному видеоролику.
Александр Емельяненко показал видео с утренней пробежки.
Напомним, что вчера, в понедельник, 27 июня, стало известно, что Александр Емельяненко прибыл в Екатеринбург для продолжения процесса реабилитации, восстановления и подготовки к бою с Вячеславом Дациком.
В последнем бою Александр встречался с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля мск. Противостояние проходило на голых кулаках. Победу решением судей праздновал Александр.
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