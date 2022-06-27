Есть шанс, что Емельяненко взялся за ум. И это плохие новости для Дацика

Последний материал коллеги Александра Фролова на тему мытарств его тёзки Емельяненко был наполнен простой человеческой болью. При полярном отношении к нему со стороны болельщиков, нельзя не признать, что это, безусловно, талантливый боец. Многие специалисты, сравнивая его со старшим братом Фёдором, заверяют, что Саша на старте карьеры был перспективнее самого Последнего Императора. Но что-то, как говорится в таких случаях, пошло не так.

И Александр оказался в той точке, которую можно назвать точкой невозврата. Именно потому, что самостоятельно, без участия добрых людей, выбраться из сложившейся ситуации Емельяненко уже не в силах. И люди эти должны быть не просто добрыми и отзывчивыми, но и профессионалами в своём деле. Ибо людей, страдающих хроническим алкоголизмом, вытаскивать крайне сложно.



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И первый шаг в сторону спасения Александр сделал в мае, когда принял решение отправиться на реабилитацию в Екатеринбург. Там с ним работали лучшие специалисты региона, были предоставлены все условия, оставалось лишь взять своё спасение в свои же руки. Но если бы было всё так просто… Пресс-конференция, на которой настаивали организаторы боя Емельяненко — Дацик, едва не похоронила последние надежды на спасение Александра.



Вместо того чтобы вернуться в Екатеринбург и продолжить работу даже не над подготовкой к бою, а над восстановлением физических кондиций, наш герой вновь пустился во все тяжкие. На радость многочисленным хейтерам и недоброжелателям. Ведь так «забавно» следить за непутёвым братом легенды российского ММА, который вытворяет всевозможные непотребства на потеху публике.



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Но это лишь одна сторона медали. Пусть и не самая радостная. Куда опаснее для самого Емельяненко то, что он постоянно норовит забраться в ринг или октагон. И делает это в таком состоянии, в котором ответственные промоутеры и врачи допускать атлета к боям не имеют ни морального, ни юридического права. Достаточно вспомнить его предпоследнее противостояние с Марио Сантосом. В том поединке Сашу деклассировал соперник, который был легче на 11 кг и ниже на 20 см, да и в целом дрался он в тяжёлом весе совершенно случайно.



Так вот, Емельяненко не на Урал отправился после той самой пресс-конференции, где его ждали в реабилитационном центре, а в увеселительные заведения. И вновь в социальных сетях появился довольный жизнью Саша. Вот только состояние его было слегка изменённым. Так скажем. Но даже не это пугало больше всего, а тот факт, что Александр реально намерен выйти против Рыжего Тарзана по правилам бокса.

Вячеслав Дацик против Александра Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И ведь в ринге ты не отлежишься, как в ММА. Там постоянно будет прилетать в голову. А удар у Рыжего Тарзана такой, что соперникам его не особо то и позавидуешь. И если с Сантосом всё обошлось более-менее благополучно, то громила Дацик может нанести непоправимый урон здоровью Александра. Что-то за ним не было замечено сколь-нибудь доброжелательного отношения к оппонентам. Он выходит в ринг (или октагон) уничтожать соперника. Такой у него нрав.



И это были плохие новости. А теперь принимайте новости хорошие! По информации «Чемпионата», Александр Емельяненко приземлился в аэропорту Кольцово и направляется в медицинский центр, в котором продолжит процесс реабилитации, восстановления и подготовки к бою с Вячеславом. Программа для него создана, условия — тоже. Как только отпадут противопоказания к серьёзным тренировкам, Емельяненко начнёт и тренировочный кемп.

Очень хочется верить, что на этот раз всё пройдёт хорошо. И дело даже не в том, победит он Дацика или нет. А в том, чтобы Александр вернулся к нормальной и долгой жизни.



И мы всей редакцией «Чемпионата» от всей души ему этого желаем.