Исмаилов — о реалити-шоу с Шлеменко: главари между собой схлестнутся в конце
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Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о ходе организации реалити-шоу с участием Александра Шлеменко.
«Сейчас пойдут серьёзные разогревы противостояния. Я начну газовать по-серьёзному. Но тут пока кое-какие вещи происходят…
Нам нужно подготовить команды. Пять человек отобрались в команду Шлеменко, пять человек отобрались в команду Исмаилова. Пятеро поедут в Омск к Шлеменко, пятеро приедут ко мне в Дагестан, и мы их подготовим. Они схлестнутся между собой. А потом главари между собой схлестнутся», – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.
Ранее стало известно расписание RCC FIGHT SHOW — реалити-шоу для молодых бойцов с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.
Новость по темеПоявилось расписание реалити-шоу с участием Исмаилова и Шлеменко
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