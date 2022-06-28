Исмаилов — о реалити-шоу с Шлеменко: главари между собой схлестнутся в конце

Российский боец Магомед Исмаилов рассказал о ходе организации реалити-шоу с участием Александра Шлеменко.



«Сейчас пойдут серьёзные разогревы противостояния. Я начну газовать по-серьёзному. Но тут пока кое-какие вещи происходят…



Нам нужно подготовить команды. Пять человек отобрались в команду Шлеменко, пять человек отобрались в команду Исмаилова. Пятеро поедут в Омск к Шлеменко, пятеро приедут ко мне в Дагестан, и мы их подготовим. Они схлестнутся между собой. А потом главари между собой схлестнутся», – сказал Исмаилов в интервью YouTube-каналу Hustle MMA.

Ранее стало известно расписание RCC FIGHT SHOW — реалити-шоу для молодых бойцов с участием Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.