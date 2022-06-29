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Уайт: у нас нет боя для Чимаева

Уайт: у нас нет боя для Чимаева
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Глава UFC Дана Уайт рассказал, что у организации пока нет боя для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«По правде говоря, ситуация с боем менялась неоднократно. Мы пытались организовать поединок Чимаева, и Диаз сперва был за, а потом передумал. Изначально он был согласен драться с Чимаевым. Кто знает, может быть, этот бой еще состоится.

Сейчас у нас нет боя для Чимаева, но мы над этим работаем. Мы пытаемся организовать бой ему, мы пытаемся организовать бой Диасу. Посмотрим, получится ли свести этих бойцов в октагоне», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Напомним, последний поединок Чимаев провёл с бразильским бойцом Гилбертом Бёрнсом. Бой прошёл в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 273. Противостояние продлилось все три раунда, по итогам которых Хамзат праздновал победу единогласным решением судей. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой. В общей сложности на счету Хамзата 11 боёв в ММА, и в каждом из них он праздновал победу.

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