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«Я уже победил твоего брата». Силва ответил на вызов Александра Емельяненко

«Я уже победил твоего брата». Силва ответил на вызов Александра Емельяненко
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Бразильский боец смешанных единоборств Антониу Силва ответил на вызов со стороны россиянина Александра Емельяненко. Ранее Александр предложил ему провести поединок в рамках промоушена Hardcore, заявив при этом о намерении отомстить бразильцу за поражение, которое тот нанёс его брату Фёдору зимой 2011 года.

«Я принимаю этот вызов. Я уже победил твоего брата и думаю, он может рассказать тебе, насколько мои кулаки сильные и про ту боль, которую он чувствовал», – приводит слова Силвы пресс-служба Hardcore.

«Все видели, что в бою с Фёдором твоя победа была случайностью, поединок остановили из-за технического нокаута. Ничего ты там особого не показал, поэтому готовься быть битым», – ответил Александр.

Напомним, в настоящее время Александр готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Этот бой запланирован на сентябрь. Поединок с Силвой должен состояться после него.

Напомним, Александр в последнем поединке одолел ветерана ММА Джеффа Монсона. Силва же терпит поражения нокаутом в семи из последних восьми боёв.

А. Емельяненко: жду в комментариях экспертов по моей форме:

Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко Победил Фёдора – страдай всю жизнь. Очередь мстить дошла до Александра Емельяненко
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