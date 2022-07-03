Результаты всех боёв UFC 276 с главным поединком Адесанья — Каннонье

В ночь со 2 на 3 июля мск в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого состоялся титульный поединок в среднем весе между 32-летним нигерийцем Исраэлем Адесаньей, являющимся действующим обладателем пояса, и 38-летним представителем США Джаредом Каннонье.

«Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами всех поединков турнира.

Исраэль Адесанья победил Джареда Каннонье единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45) и защитил титул в среднем весе.

Александр Волкановски победил Макса Холлоуэя единогласным решением (50-45, 50-45, 50-45) и сохранил титул в полулёгком весе.

Алекс Перейра победил Шона Стрикленда нокаутом.

Брайан Барбарена победил Робби Лоулера техническим нокаутом.

Бой Педро Муньоса и Шона О'Мэлли был остановлен во втором раунде из-за непреднамеренного тычка в глаз со стороны О'Мэлли и признан несостоявшимся.

Джалин Тёрнер победил Брэда Риддела удушающим приёмом.

Джим Миллер победил Дональда Серроне удушающим приёмом.

Иан Гарри победил Габриэля Грина единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Дрикус Дю Плесси победил Брэда Тавареса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Андре Мунис победил Юрайю Холла единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Мейси Барбер победила Джессику Ай единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27).

Юлия Столяренко победила Джессику-Роуз Кларк болевым приёмом.