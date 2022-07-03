Адесанья защитил титул в среднем весе, победив Каннонье в главном бою UFC 276

В Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся главный бой турнира по смешанным единоборствам UFC 276, в рамках которого прошёл титульный поединок в среднем весе между 32-летним нигерийцем Исраэлем Адесаньей, являющимся действующим обладателем пояса, и 38-летним представителем США Джаредом Каннонье.
Бой завершился победой Адесаньи единогласным решением судей (49-46, 49-46, 50-45).
Таким образом, Адесанья одержал 23-ю победу в ММА при одном поражении, а Каннонье потерпел шестое поражение при 15 удачных исходах.
Напомним, главный кард турнира стартовал с поединка, в котором Педро Муньос и Шон О’Мэлли не смогли выявить победителя из-за нарушения правил, 40-летний Робби Лоулер потерпел поражение техническим нокаутом от Брайана Барбарены, Алекс Перейра нокаутировал Шона Стрикленда, а в соглавном событии Алекс Волкановски защитил пояс в третьем поединке с Максом Холлоуэем.
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