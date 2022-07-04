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Волкановски: противостояние с Холлоуэем — часть моей истории

Волкановски: противостояние с Холлоуэем — часть моей истории
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Чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), австралиец Александр Волкановски высказался по поводу своего противостояния с Максом Холлоуэем.

«Это было долгое и непростое противостояние. Отобрать у Макса пояс, потом реванш, потом все эти разговоры – это было частью моей карьеры, частью истории.

Было сложно. Много взлетов и падений, через многое пришлось пройти, но хорошо положить этому конец и заставить многих людей замолчать.

Надо выяснить, что с моей рукой. Заодно будет время посмотреть, что происходит в дивизионе. Хочу оставаться активным, но если не отсутствие соперников, то, возможно, травмы меня замедлят.

Хочу получить статус двойного чемпиона. Я доказал, что могу быть достаточно активным. Сколько там у меня – три боя за девять месяцев? Я дрался три месяца назад, немногие чемпионы выступают так часто. Не думаю, что в моей категории быстро определится главный претендент, так что дайте мне другой дивизион!», — сказал Волкановски на пресс-конференции после боя.

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