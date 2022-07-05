«По груше многие могут бить». Шлеменко ответил на видео Исмаилова, посвящённое его критике
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Известный российский средневес Александр Шлеменко отреагировал на видео своего соперника и соотечественника Магомеда Исмаилова, ответившего на его критику.
Напомним, ранее Шлеменко раскритиковал Исмаилова за плохую форму и лишний вес, на что последний записал видеоответ из зала.
«По груше, знаете, многие могут бить. Мага, тренируйся нормально. Я-то готов. Надеюсь, что и Мага будет готов и что всё будет хорошо. Я не буду злорадствовать. Меня многие напрягают, чтобы я был жёстче с Магой. Но я сам получал травмы и понимаю, что это такое. Знаю, как многие поступают. Чувствуя, что у соперника травма, начинают его прессовать, вызывать, жёстко долбить. А надо, наоборот, помочь», – приводит слова Шлеменко издание Sport24.
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