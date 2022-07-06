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Макгрегор раскритиковал Физиева за фирменное уклонение в стиле «Матрицы»

Макгрегор раскритиковал Физиева за фирменное уклонение в стиле «Матрицы»
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор высказался в социальных сетях о проспекте лёгкого веса (до 70 кг) Рафаэле «Атамане» Физиеве (11-1).

В частности, Макгрегор раскритиковал фирменное уклонение Физиева от хай-киков, которое зачастую сравнивают с уклонением главного героя из кинотрилогии «Матрица».

«Отлично смотрится. Измените удар с разворотом на рубящий удар сверху вниз, и эта защита съест всю пятку. Говорю вам. Если такова реакция соперников, бейте рубящий удар», – написал ирландец.

Напомним, свой следующий поединок Физиев проведёт уже на этих выходных на турнире UFC on ESPN 39 и встретится с бывшим чемпионом дивизиона, бразильским ветераном Рафаэлем дос Аньосом.

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