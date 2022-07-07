Махачев заявил о готовности подраться с Чендлером за вакантный пояс

Известный российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев выразил желание подраться с американцем Майклом Чендлером за вакантный пояс в лёгком дивизионе UFC.
«Лёгкие деньги… титул — цель, неважно кто. Майкл Чендлер, давай сделаем это», — написал Махачев в социальных сетях.
Махачев вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.
В последнем бою, который состоялся на турнире UFC 274, Чендлер одолел нокаутом соотечественника Тони Фергюсона. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм.
Ранее сам Чендлер заявил, что готов заменить бразильца Чарльза Оливейру в бою с россиянином Исламом Махачевым, если он предпочтёт встретиться со звёздным ирландцем Конором Макгрегором.
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