Волкановски показал рентген-снимок сломанного пальца в бою с Холлоуэем на UFC 276

33-летний австралийский боец Алекс Волкановски, являющийся чемпионом UFC в полулёгком весе, рассказал, что сломал палец при защите пояса в бою с 30-летним американцем Максом Холлоуэем на UFC 276.
«Сломал большой палец во втором раунде, но это нас не останавливает! Сегодня у меня операция, я буду отсутствовать в течение 12 недель. С нетерпением жду возвращения, спасибо всем за поддержку», — гласит публикация Волкановски в «Твиттере».
Фото: «Твиттер» Алекса Волкановски.
Напомним, Волкановски одержал победу единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Это была их третья встреча за карьеру в UFC. Впервые бойцы встретились между собой на турнире UFC 245 в декабре 2019 года, тогда победа единогласным решением судей досталась Александру. Во втором их очном противостоянии, прошедшем на UFC 251 в июле 2020 года, австралиец также оказался сильнее, но уже раздельным решением судей.
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