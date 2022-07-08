Томми Фьюри отреагировал на отмену боя с Джейком Полом

Британский боксёр Томми Фьюри прокомментировал отмену боя с популярным американским блогером Джейком Полом. Поединок должен был состояться в августе в США, но Фьюри отказали во въезде в эту страну.



«Я расстроен и разочарован проблемами, с которыми столкнулся при въезде в США. Это то, чего ни я, ни моя команда никак не могли ожидать. Ситуация была оставлена на усмотрение моих адвокатов, поскольку отказ во въезде в страну, очевидно, является очень серьёзной проблемой, и впоследствии её необходимо будет решить.



Я уверен, что этот бой состоится, когда все вопросы будут решены. Хочу уточнить, что я буду драться в нейтральной стране, куда смогут въехать обе стороны. Этот поединок может пройти в любое время, в любом месте, где угодно», — написал Фьюри в своих социальных сетях.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: