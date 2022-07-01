Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол сообщил, что Тайсон Фьюри так и не сделал ставку в $ 1 млн на победу брата

Джейк Пол сообщил, что Тайсон Фьюри так и не сделал ставку в $ 1 млн на победу брата
Комментарии

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, сообщил, что чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри так и не сделал ставку в $ 1 млн на победу своего брата Томми в их поединке.

«Томми Фьюри скрывается, как сучка, а юрист Тайсона так и не связался с моей командой, чтобы открыть счёт и сделать ставку на миллион, о которой мы договорились. Он никогда не верил в братца. Я сообщил своей команде, что мы оставим это позади и будем двигаться дальше», — написал Джейк Пол в своих социальных сетях.

Напомним, изначально Фьюри заявлял, что готов поставить $ 100 тыс. на победу своего брата. Ответом стали шутки Пола о страхе Тайсона потерять более весомую сумму. Тогда Фьюри поднял ставку до $ 1 млн.

Бой Пола и Фьюри должен состояться 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

Новость по теме
Джейк Пол отреагировал на отказ Томми Фьюри во въезде в США, где у них должен быть бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022