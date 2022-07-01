Джейк Пол сообщил, что Тайсон Фьюри так и не сделал ставку в $ 1 млн на победу брата

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, сообщил, что чемпион мира по боксу по версии WBC Тайсон Фьюри так и не сделал ставку в $ 1 млн на победу своего брата Томми в их поединке.



«Томми Фьюри скрывается, как сучка, а юрист Тайсона так и не связался с моей командой, чтобы открыть счёт и сделать ставку на миллион, о которой мы договорились. Он никогда не верил в братца. Я сообщил своей команде, что мы оставим это позади и будем двигаться дальше», — написал Джейк Пол в своих социальных сетях.



Напомним, изначально Фьюри заявлял, что готов поставить $ 100 тыс. на победу своего брата. Ответом стали шутки Пола о страхе Тайсона потерять более весомую сумму. Тогда Фьюри поднял ставку до $ 1 млн.



Бой Пола и Фьюри должен состояться 6 августа на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

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