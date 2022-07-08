Назван следующий соперник Джейка Пола

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, следующий поединок проведёт с сыном экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, Хасим Рахманом-младшим. Постер предстоящего боя Пол разместил в своих социальных сетях. Бой состоится 6 августа в США.



Напомним, изначально Джейк должен был драться с британским боксёром Томми Фьюри, однако тому было отказано во въезде в США. Позже он сообщил, что готов провести бой в любой другой стране.



Напомним, в 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу: