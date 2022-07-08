Назван следующий соперник Джейка Пола
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Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, следующий поединок проведёт с сыном экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, Хасим Рахманом-младшим. Постер предстоящего боя Пол разместил в своих социальных сетях. Бой состоится 6 августа в США.
Напомним, изначально Джейк должен был драться с британским боксёром Томми Фьюри, однако тому было отказано во въезде в США. Позже он сообщил, что готов провести бой в любой другой стране.
Напомним, в 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
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