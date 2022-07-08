Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Назван следующий соперник Джейка Пола

Назван следующий соперник Джейка Пола
Комментарии

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, следующий поединок проведёт с сыном экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, Хасим Рахманом-младшим. Постер предстоящего боя Пол разместил в своих социальных сетях. Бой состоится 6 августа в США.

Напомним, изначально Джейк должен был драться с британским боксёром Томми Фьюри, однако тому было отказано во въезде в США. Позже он сообщил, что готов провести бой в любой другой стране.

Напомним, в 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке против блогера Али Эсона Гиба Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

Новость по теме
Томми Фьюри отреагировал на отмену боя с Джейком Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022