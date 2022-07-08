Дос Аньос раскритиковал бывших соперников Оливейры и описал, как он одолеет Чарльза

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль Дос Аньос высказался о бывших соперниках Чарльза Оливейры.
«Сейчас у него хороший момент. Тут всё дело в менталитете — у Оливейры есть свой психологический настрой, он очень уверен в себе. Мы все знаем, что у него были и поражения, но на данный момент он в отличной форме и сохраняет уверенность в себе. У него идёт хорошая победная серия.
Когда соперники сбивали его с ног, то не пользовались этим. Они не извлекали никакой выгоды из этого положения, но я бы воспользовался такой возможностью и наказал Оливейру. Порье уложил Оливейру, но просто держал его, пытаясь выиграть время. Я хорош в партере и знаю, как быть спокойным в таком положении», — цитирует дос Аньоса MMA Fighting.
9 июля в рамках турнира UFC в Лас-Вегасе состоится поединок дос Аньоса и Рафаэля Физиева.
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