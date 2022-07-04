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UFC: дос Аньос — Физиев, когда бой, где смотреть прямую онлайн-трансляцию поединков Нурмагомедова и Шевченко

Атаман из «Матрицы», армянский Супермен и жена Аманды Нуньес. UFC Fight Night — онлайн
Игорь Брагин
UFC: дос Аньос — Физиев, когда бой
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Все главные подробности турнира, где мы увидим также креативного Тюлюлина и сестру Вали Шевченко.

В ночь с 9 на 10 июля по московскому времени на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC Fight Night. В главном событии вечера десятый номер рейтинга лёгкого дивизиона Рафаэль Физиев проведёт бой со своим бразильским тёзкой дос Аньосом (#7). «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в основном карде которого выступят также двое россиян — Саид Нурмагомедов и Денис Тюлюлин. Увидим мы в деле и старшую сестру Вали Шевченко — Антонину.

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Когда состоится турнир UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев Полный кард турнира UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев
Live Игорь Брагин

Дос Аньос — мастадонт и легенда UFC

Рафа дебютировал в UFC в ноябре 2008 года. Стартовый рывок нельзя было назвать выдающимся — в 8 боях одержал 4 победы и потерпел 4 поражения. Зато в следующих 11 поединках выиграл 10. Поражение Хабибу можно не считать. Орла вообще никто не победил в итоге. В мае 2015 года стал чемпионом UFC в лёгком весе, одолев Энтони Петтиса. Затем, в поединке с Ковбоем Серроне титул защитил, а затем отдал его Эдди Альваресу. В 2017 году поднялся в полусредний вес, но серьёзных успехов там не достиг и вернулся в родной — лёгкий. Отличный будет тест для Физиева.

11:37 Игорь Брагин

Где смотреть турнир UFC 276

Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night с боем дос Аньос — Физиев, а также с поединками С. Нурмагомедова, Тюлюлина, Шевченко и Петросяна можно в официальном приложении UFC Fight Pass.

Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

11:36 Игорь Брагин

Рафаэль — как Нео из «Матрицы», только круче!

Необходимо было показать что-то из ряда вон выходящее. Невероятное. И Атаману удалось это сделать. Прорыв и внимание сотен тысяч болельщиков случились после того, как в бою с Дьякисом он выполнил легендарный мостик из фильма «Матрица». И это было настолько невероятно, что лишь после нескольких повторов можно было принять факт того, что Вселенная поломалась. После этого Рафаэль одержал ещё три победы, ворвался в топ-10 лёгкого дивизиона и уверенно мчится к титульному бою.

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11:36 Игорь Брагин

Когда состоится турнир UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев

Бойцовский вечер UFC Fight Night пройдёт в ночь с 9 на 10 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 1:00 мск, а основной кард начнётся в 4:00 мск. Поединок Рафаэля Физиева и дос Аньоса начнётся не ранее 5:45.

11:35 Игорь Брагин

В главном событии бойцовского вечера с бразильским ветераном дос Аньосом встретится его тёзка Рафаэль Физиев. Киргизский боец с азербайджанскими корнями по прозвищу Атаман уже в дебютном бою в UFC нокаутом проиграл Магомеду Мустафаеву, затем без видимого блеска решением одолел Уайта. И перед третьим выходом в октагон UFC Физиев находился в подвешенном состоянии.

11:35 Игорь Брагин

Полный кард турнира UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев

Основной кард

  • Рафаэль дос Аньос (№7) — Рафаэль Физиев (№10), лёгкий вес;
  • Кайо Борральо — Армен Петросян, средний вес;
  • Дуглас Сильва де Андраде — Саид Нурмагомедов, легчайший вес;
  • Джейми Пикетт — Денис Тюлюлин, средний вес;
  • Джаред Вандераа — Чейс Шерман, тяжёлый вес;
  • Майкл Джонсон — Джейми Малларки, лёгкий вес.

Предварительный кард

  • Синтиа Калвилло — Нина Ансарофф, женский наилегчайший вес;
  • Айманн Захаби — Рики Симон, легчайший вес;
  • Антонина Шевченко — Кортни Кейси, женский наилегчайший вес;
  • Данило Маркес — Трейшон Гор, средний вес;
  • Кеннеди Нзечакву — Карл Робертсон, полутяжёлый вес;
  • Ронни Лоуренс — Сайдиокуб Кахрамонов.
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