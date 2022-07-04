Атаман из «Матрицы», армянский Супермен и жена Аманды Нуньес. UFC Fight Night — онлайн

В ночь с 9 на 10 июля по московскому времени на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится очередной турнир UFC Fight Night. В главном событии вечера десятый номер рейтинга лёгкого дивизиона Рафаэль Физиев проведёт бой со своим бразильским тёзкой дос Аньосом (#7). «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию поединка, в основном карде которого выступят также двое россиян — Саид Нурмагомедов и Денис Тюлюлин. Увидим мы в деле и старшую сестру Вали Шевченко — Антонину.
Дос Аньос — мастадонт и легенда UFC
Рафа дебютировал в UFC в ноябре 2008 года. Стартовый рывок нельзя было назвать выдающимся — в 8 боях одержал 4 победы и потерпел 4 поражения. Зато в следующих 11 поединках выиграл 10. Поражение Хабибу можно не считать. Орла вообще никто не победил в итоге. В мае 2015 года стал чемпионом UFC в лёгком весе, одолев Энтони Петтиса. Затем, в поединке с Ковбоем Серроне титул защитил, а затем отдал его Эдди Альваресу. В 2017 году поднялся в полусредний вес, но серьёзных успехов там не достиг и вернулся в родной — лёгкий. Отличный будет тест для Физиева.
Где смотреть турнир UFC 276
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night с боем дос Аньос — Физиев, а также с поединками С. Нурмагомедова, Тюлюлина, Шевченко и Петросяна можно в официальном приложении UFC Fight Pass.
Также трансляция турнира будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».
Рафаэль — как Нео из «Матрицы», только круче!
Необходимо было показать что-то из ряда вон выходящее. Невероятное. И Атаману удалось это сделать. Прорыв и внимание сотен тысяч болельщиков случились после того, как в бою с Дьякисом он выполнил легендарный мостик из фильма «Матрица». И это было настолько невероятно, что лишь после нескольких повторов можно было принять факт того, что Вселенная поломалась. После этого Рафаэль одержал ещё три победы, ворвался в топ-10 лёгкого дивизиона и уверенно мчится к титульному бою.
Когда состоится турнир UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев
Бойцовский вечер UFC Fight Night пройдёт в ночь с 9 на 10 июля по московскому времени. Ранние прелимы стартуют в 1:00 мск, а основной кард начнётся в 4:00 мск. Поединок Рафаэля Физиева и дос Аньоса начнётся не ранее 5:45.
В главном событии бойцовского вечера с бразильским ветераном дос Аньосом встретится его тёзка Рафаэль Физиев. Киргизский боец с азербайджанскими корнями по прозвищу Атаман уже в дебютном бою в UFC нокаутом проиграл Магомеду Мустафаеву, затем без видимого блеска решением одолел Уайта. И перед третьим выходом в октагон UFC Физиев находился в подвешенном состоянии.
Полный кард турнира UFC Fight Night: дос Аньос — Физиев
Основной кард
- Рафаэль дос Аньос (№7) — Рафаэль Физиев (№10), лёгкий вес;
- Кайо Борральо — Армен Петросян, средний вес;
- Дуглас Сильва де Андраде — Саид Нурмагомедов, легчайший вес;
- Джейми Пикетт — Денис Тюлюлин, средний вес;
- Джаред Вандераа — Чейс Шерман, тяжёлый вес;
- Майкл Джонсон — Джейми Малларки, лёгкий вес.
Предварительный кард
- Синтиа Калвилло — Нина Ансарофф, женский наилегчайший вес;
- Айманн Захаби — Рики Симон, легчайший вес;
- Антонина Шевченко — Кортни Кейси, женский наилегчайший вес;
- Данило Маркес — Трейшон Гор, средний вес;
- Кеннеди Нзечакву — Карл Робертсон, полутяжёлый вес;
- Ронни Лоуренс — Сайдиокуб Кахрамонов.
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