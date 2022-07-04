Атаман из «Матрицы», армянский Супермен и жена Аманды Нуньес. UFC Fight Night — онлайн

Дос Аньос — мастадонт и легенда UFC

Рафа дебютировал в UFC в ноябре 2008 года. Стартовый рывок нельзя было назвать выдающимся — в 8 боях одержал 4 победы и потерпел 4 поражения. Зато в следующих 11 поединках выиграл 10. Поражение Хабибу можно не считать. Орла вообще никто не победил в итоге. В мае 2015 года стал чемпионом UFC в лёгком весе, одолев Энтони Петтиса. Затем, в поединке с Ковбоем Серроне титул защитил, а затем отдал его Эдди Альваресу. В 2017 году поднялся в полусредний вес, но серьёзных успехов там не достиг и вернулся в родной — лёгкий. Отличный будет тест для Физиева.