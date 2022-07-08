Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Друг Макгрегора упрекнул Джейка Пола за отказ проводить с ним бой

Друг Макгрегора упрекнул Джейка Пола за отказ проводить с ним бой
Комментарии

Диллон Дэнис, являющийся другом и секундантом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, упрекнул известного блогера Джейка Пола за отказ проводить с ним бой. Ранее стало известно, что британский боксёр Томми Фьюри, который должен был драться с Полом, снялся с поединка, так как ему отказали во въезде в США.

«Джейк Пол отказался драться со мной после того, как Томми Фьюри снялся с боя. Он сослался на то, что мой стиль слишком неортодоксален, чтобы выйти на коротком уведомлении. Жаль, что он вызвал меня в 2018 году, но в действительности никогда не планировал осуществить задуманное», — написал Дэнис, прикрепив к посту сообщение, которое получил от Пола в 2018 году.

«Уважаемый Диллон. Я бы надрал тебе задницу», — писал тогда Джейк.

Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:

Новость по теме
Назван следующий соперник Джейка Пола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022