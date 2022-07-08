Друг Макгрегора упрекнул Джейка Пола за отказ проводить с ним бой

Диллон Дэнис, являющийся другом и секундантом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, упрекнул известного блогера Джейка Пола за отказ проводить с ним бой. Ранее стало известно, что британский боксёр Томми Фьюри, который должен был драться с Полом, снялся с поединка, так как ему отказали во въезде в США.
«Джейк Пол отказался драться со мной после того, как Томми Фьюри снялся с боя. Он сослался на то, что мой стиль слишком неортодоксален, чтобы выйти на коротком уведомлении. Жаль, что он вызвал меня в 2018 году, но в действительности никогда не планировал осуществить задуманное», — написал Дэнис, прикрепив к посту сообщение, которое получил от Пола в 2018 году.
«Уважаемый Диллон. Я бы надрал тебе задницу», — писал тогда Джейк.
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу:
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