Томми Фьюри: я бы даже не встал с постели, чтобы драться с Джейком Полом за $ 500 тыс.

Британский боксёр Томми Фьюри ответил видеоблогеру Джейку Полу, предложившему британцу $ 500 тыс. за бой.



«Я бы даже не встал с кровати, чтобы драться с тобой за $ 500 тыс. Дай знать, когда будешь готов к серьёзному разговору», — написал в своих социальных сетях Фьюри-младший.



Напомним, Фьюри-младшему было отказано во въезде в США. Позже он сообщил, что готов провести бой в любой другой стране. В итоге Пол проведёт следующий поединок с сыном экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Хасима Рахмана, Хасимом Рахманом-младшим.



Напомним, в 2020 году Джейк начал проводить поединки по правилам бокса вслед за своим братом Логаном. В своём первом поединке с блогером Али Эсоном Гибом Джейк смог выиграть у оппонента нокаутом.

Новость по теме Друг Макгрегора упрекнул Джейка Пола за отказ проводить с ним бой