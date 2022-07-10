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«Поздравляю вас». Пётр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву

«Поздравляю вас». Пётр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву
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Известный российский боец UFC Пётр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву после его победы нокаутом над бразильцем Рафаэлем дос Аньосом в главном бою турнира UFC Вегас 58.

«Поздравляю вас», — написал Ян в одной из социальных сетей.

Напомним, Физиеву удалось одержать победу, нокаутировав своего оппонента в последнем раунде.

Таким образом, Рафаэль одержал шестую победу кряду в UFC, он потерпел лишь одно поражение в промоушене, которое состоялось в дебютном поединке. Всего в ММА на его счету 12 побед, восемь из которых – нокаутом. Дос Аньос же потерпел 14-е поражение в карьере при 31 победе.

Ян в своём последнем бою встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок проходил на турнире UFC 273 и завершился победой американца раздельным судейским решением.

Пётр Ян устроил пробежку по пляжу в Дубае.

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Пётр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву
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