Пётр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, где поддержал легковеса Рафаэля Физиева перед его поединком с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом.



«Рафа, победы тебе», — написал Ян.



Поединок Физиева и дос Аньоса пройдёт в ночь на 10 июля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе. Последний бой Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение. Что касается дос Аньоса, то он на турнире UFC 5 марта сражался с Ренато Мойкано и победил его единогласным решением судей.

Физиев показал лицо после боя с Ридделлом: