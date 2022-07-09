Пётр Ян обратился к Рафаэлю Физиеву

Известный российский боец смешанных единоборств Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, где поддержал легковеса Рафаэля Физиева перед его поединком с представителем Бразилии Рафаэлем дос Аньосом.
«Рафа, победы тебе», — написал Ян.
Поединок Физиева и дос Аньоса пройдёт в ночь на 10 июля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC в Лас-Вегасе. Последний бой Физиев провёл на турнире UFC Vegas 44, встретившись с представителем Новой Зеландии Брэдом Ридделом и одолев его нокаутом в третьем раунде. Всего в смешанных единоборствах Физиев провёл 12 матчей, одержав 11 побед и потерпев одно поражение. Что касается дос Аньоса, то он на турнире UFC 5 марта сражался с Ренато Мойкано и победил его единогласным решением судей.
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
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