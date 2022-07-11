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Адесанья — о бое с Перейрой: уже назначена дата

Адесанья — о бое с Перейрой: уже назначена дата
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Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья рассказал о том, что его команда уже договорилась о дате боя с бразильцем Алексом Перейрой.

«У нас уже назначена дата. Мы всё продумали, мы уже планируем», — приводит слова Адесаньи MMA Mania.

Напомним, Адесанья и Перейра дважды встречались во времена выступлений в кикбоксинге и оба раза побеждал бразилец. В марте 2017 года на турнире Glory of Heroes 7 он нокаутировал новозеландца.

На прошедшем турнире UFC 276 Перейра оказался сильнее Шона Стрикленда, а Адесанья защитил титул в поединке с Джаредом Каннонье. Его поединок продлился все пять раундов и крайне не понравился зрителям на арене. Адесанья победил единогласным решением судей.

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