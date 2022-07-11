Спенс — о бое с Кроуфордом: если этого не произойдёт сейчас, то не произойдёт никогда

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) и четвёртый номер рейтинга pound-for-pound по версии The Ring американец Эррол Спенс-младший высказался по поводу возможного боя с чемпионом мира в трёх весовых категориях Теренсом Кроуфордом.
«Если этого не произойдёт сейчас, то не произойдёт никогда. Сейчас он гораздо ближе, чем раньше. Я думаю, что это определённо произойдёт», — приводит слова Спенса BoxingScene.
Спенса, которому в марте исполнилось 32 года, и Кроуфорда, которому в сентябре исполнится 35 лет, связывают с возможностью поединка на протяжении большей части их профессиональных карьер.
Переговоры между ними всегда заходили в тупик из-за того, что Кроуфорд был связан с Top Rank, а Спенс — с Premier Boxing Champions.
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