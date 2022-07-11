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Тайсон Фьюри: надеюсь, Джошуа одолеет Усика, чтобы я мог вернуться

Тайсон Фьюри: надеюсь, Джошуа одолеет Усика, чтобы я мог вернуться
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Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри высказался о возможном поединке с Энтони Джошуа.

«Всё дело в деньгах. Мистер Бизнесмен — не боец. Клянусь богом, я надеюсь, что он победит Усика, чтобы я мог возобновить карьеру и подраться с ним бесплатно. Но мои условия таковы — я хочу драться на стадионе «Уэмбли». Хочу, чтобы вход был бесплатным и бой бесплатно показали на британском телевидении. Я подерусь с ним в Англии, не за границей. Здесь и бесплатно, ради болельщиков. Я готов подраться бесплатно, но именно в Англии», — приводит слова Фьюри BJPenn.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. Ранее он заявлял, что может вернуться в бокс в случае получения предложения на £ 500 млн.

Фьюри куражится на пенсии, но вернуть его в ринг может один человек. И это не Усик Фьюри куражится на пенсии, но вернуть его в ринг может один человек. И это не Усик
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