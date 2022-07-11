Фьюри куражится на пенсии, но вернуть его в ринг может один человек. И это не Усик

В прошлые выходные Тайсон Фьюри выступил с пламенным спичем, в котором были озвучены условия для возвращения в большой бокс.

«Мистер Бизнесмен (Энтони Джошуа. — Прим. «Чемпионата») — он не воин. Клянусь богом, я надеюсь, что он выиграет бой с Усиком, чтобы я мог выйти из отставки и драться с ним бесплатно.



Однако условия таковы. Я хочу, чтобы это было на стадионе Уэмбли. Я хочу, чтобы вход был бесплатным. И я хочу, чтобы это бесплатно транслировалось по телевидению по всей стране. Вы впервые услышали это здесь, и завтра это будет во всех газетах. Я буду драться с ним бесплатно в Англии, а не за границей в чужой стране за большие деньги, здесь бесплатно для людей», — сказал Цыганский король.

Так как Тайсон выдал эту речь, которую растиражировали все крупные СМИ, не в пабе, а со сцены в присутствии зрителей, есть вероятность, что на этот раз он не блефует. Да, он красиво попрощался с боксом с королевским выходом в ринг на «Уэмбли». Но многие не были готовы поверить, что Цыганский король повесил перчатки на гвоздь после победы над середняком Диллианом Уайтом.

И британец действительно начал юлить. То он говорил, чтобы мы забыли о его возвращении и что все инсайдеры выдают мусор о его потенциальном камбэке. То Фьюри заявляет, что готов вернуться ради £ 500 млн. Хотя когда-то он заявлял, что деньги его не интересуют. Но цыганское нутро не удалось скрыть. И теперь, когда у Фьюри есть чемпионский пояс WBC и всемирная любовь, он решил выйти из титульной гонки, словно она закончилась.

Тайсон Фьюри на троне перед боем с Диллианом Уайтом Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако признание, что он желает победы Джошуа, чтобы потом сойтись с ним, является прямым подтверждением того, что он боится Усика. Да, Фьюри может прикрыться тем, что бой двух британцев на «Уэмбли» придаст сумасшедший антураж событию. Но он не учёл один момент. Усик далеко не ноунейм, в Англии его многие запомнили. Украинец стал олимпийским чемпионом 10 лет назад в Лондоне. Будучи профессионалом, он бился с Тони Беллью в Манчестере, дрался с Дереком Чисорой на «Уэмбли» и унизил Джошуа на обновлённом стадионе ФК «Тоттенхэм».



Поэтому английская аудитория точно выиграет от афиши Фьюри – Усик, особенно если схватка пройдёт на «Уэмбли». Но мы не увидим эту встречу, потому что Тайсон сошлётся на свою пенсию, желание проводить время с семьёй и посиделки в пабах. Жаль, что Цыганский король сделал такое заявление. Теперь его наследие под угрозой, и всё в руках украинца. Если Усик станет абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях, тогда величие Тайсона Фьюри уйдёт на второй план.