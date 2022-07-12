«Он бизнесмен, я бизнесмен». Джейк Пол — о бое против Конора Макгрегора

Популярный видеоблогер Джейк Пол, увлекающийся единоборствами, высказался о возможном бое с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях, ирландцем Конором Макгрегором.
«Думаю, если я проведу ещё пару успешных боёв нокаутом, тогда он должен активизироваться. Кто знает, когда это произойдёт. Но это должно случиться, почему бы и нет?! Он бизнесмен, я бизнесмен, и это от 75 до 100 миллионов долларов для нас обоих», — приводит слова Джейка Пола твиттер-аккаунт MMA Fighting.
Ранее сообщалось о том, что Джейк Пол отказался драться с другом и секундантом Макгрегора Диллоном Дэнисом.
Напомним, последний бой Конор Макгрегор провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 264, который прошёл в ночь с 10 на 11 июля мск 2021 года. В главном поединке Макгрегор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, американцем Дастином Порье. Порье праздновал победу в первом раунде после того, как Макгрегор сломал ногу.
Конор Макгрегор готовится к возвращению в октагон:
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