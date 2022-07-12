Друг Хабиба Тухугов узнал имя следующего соперника в UFC
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Российский боец UFC Зубайра Тухугов встретится с американцем Нэйтом Ландвером на турнире UFC Вегас 59 6 августа.
Зубайра Тухугов выступает на профессиональном уровне начиная с 2010 года, известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, Cage Warriors, ProFC, Fight Nights Global.
В последнем бою Зубайра сражался с бразильским бойцом Рикардо Рамосом. Их поединок прошёл 30 октября 2021 года на турнире UFC 267 и закончился победой россиянина. Для Тухугова эта победа стала 20-й в смешанных единоборствах при пяти поражениях и одном ничейном исходе.
Ландвер в октябре 2021 года встретился со словаком Людовитом Клейном на UFC Fight Night 195. Бой завершился победой американца сабмишеном в третьем раунде.
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